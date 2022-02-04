曼聯將帥衝突！連格「被放假」怒斥蘭歷克

曼聯再爆將帥衝突！「紅魔鬼」英足盃對米杜士堡前，領隊蘭歷克宣布英格蘭球星連格因為轉唔到會，要求放假理清思緒而缺陣，不過連格隨即喺社交網反擊，表明係曼聯主動要求佢放假，強調自己100%準備好為球隊上陣，直接踢爆蘭歷克講大話。

連格同曼聯嘅合約只剩半年，就算今季只係踢過88分鐘聯賽，冬季轉會窗仍然被拒轉會，令連格非常失望。蘭歷克喺英足盃賽前記者會表示：「連格向我哋要求放多幾日假，畀時間佢理清思緒，佢會喺下個星期一(7日)重新歸隊。」蘭歷克同時表示卡雲尼亦因為踢世盃外，獲准延長假期，引嚟加利尼維利等唔少人批評，直指「個個都話要放假」。

不過連格隨即作出大反擊，佢喺twitter留言反駁蘭歷克：「係曼聯要求我以私人原因放假！我嘅思緒非常之清晰，我會一直保持專業，當有機會上陣我會獻出100%力量。」據報連格上月曾獲蘭歷克答應轉會，但因為格連活特被捕而影響球隊部署，最終連格被逼留隊。

類似事件上月中亦曾發生，當時蘭歷克喺對阿士東維拉嘅聯賽後，直指安東尼馬迪爾「罷踢」，但呢位法國前鋒隨即反擊，表明自己已經效力曼聯7年，永遠唔會拒絕為曼聯上陣。安東尼馬迪爾喺冬季轉會窗已被外借去西維爾。