「桌」越人生由心出發　傅家俊禪修保持泰然　

「別讓負面的東西帶着自己走，我今年想做到『專注當下』！」香港桌球天王傅家俊（Marco）轉眼間暫離職業賽場近兩年，面對「失業」的同時嘗試「創業」開設桌球學校，轉個角色繼續桌球事業，疫情的衝擊下更需要保持心靈平靜，關關難過關關過，虎年來到，這位香港「一哥」期望做到『專注當下』迎接重重挑戰。

剛剛送走牛年，Marco形容過去一年家庭遇上諸多不順，「除了疫情，媽媽的離世，今年的農曆新年是第一年媽媽不在，有點不慣，心裏掛念，而舊年家人的身體亦病痛多……我知這是人生需要經歷。」過往的農曆新年，Marco都喜歡與家人熱熱鬧鬧地度過，但疫情下拜年減少，被迫一切從簡。

藉音樂禪達致心靈健康

跟隨媽媽信奉佛教多年，Marco最近嘗試過「音樂禪」，讓自己清靜心靈，「試過空靈鼓音樂禪，心靈平靜很多，很舒服，有機會我會再試，其實有很多不同的禪修，攝影禪、音樂禪、咖啡禪……大家都可以一試。」

桌球是一項需要冷靜對戰的比賽，因為每出一CUE都可能影響部署，日常生活中，這位球壇一哥都有靜坐的習慣，「其實這不是跟信仰與否，很多時我會閉目靜坐10至20分鐘，給自己腦袋有點空間靜一靜，都市人有時連如何呼吸都可能忘記，食飯都要睇住WhatsApp。讓自己心靈平靜，做其他事情就會更清晰。」

因疫情「餓波」但得到更多

人生有三把鑰匙：接受，改變，離開！面對突如其來的巨變，總不能呆坐白等，自2020年2月初在威爾斯公開賽首圈不敵中國名將丁俊暉回港後，Marco就因疫情影響一直未再到英國出戰排名賽，即使去年獲得世巡賽的兩年參賽外卡，但等了一年，疫情仍然嚴峻，「其實我都很想返英國比賽，但平衡各方面加上有Family，要再謹慎考慮；而時間愈來愈少，對我爭取重上Top 64更加困難。」

如果傅家俊在這兩季內世界排名未能重返64位之內，將可能要從頭當業餘球員身份爭逐。Marco坦言有「餓波」的感覺，「這段時間都keep住練，雖然時數唔多，但我覺得自己狀態唔錯，坦白講看到他們（對手們）比賽，好似早前的大師賽，自己都會想起昔日比賽的感覺。」期望這位香港「一哥」重現職業舞台，又豈只Marco及球迷，就連一班超級球星包括奧蘇里雲、沙比、希堅斯及威廉斯等都有私訊Marco何時「歸隊」。

疫情下「未能復工」，Marco形容有得也有失，「雖然冇得打比賽，但我認為獲得更多，這段時間回看兩個女過往在幼稚園的相片，好似聖誕聯歡、學校活動等等都冇我份，反而這兩年與她們多了親子活動，其實感情也拉近很多，這個Break對我來說好似剛剛好。」

變身校長培訓規劃能力

或者有時上天真是會替你安排，構思了多年的桌球學校在疫情前「扑槌」創立，Marco坦言：「這個計劃想了很多年，各方面都覺得是時候推出，原本時間上配合是理想的，但又遇上疫情，結果都是不斷變不斷嘗試，對我來說都是新挑戰。」

昔日的桌球神童，到香港一哥，現在傅家俊再多了一個「校長」的身份，他更留意到學童及年輕人可透過桌球獲得更正面的發展，「大部分學校反應都很正面，因為可讓不喜歡衝撞的孩童都可以接觸運動，而且桌球是集合了很多STEM的元素，物理、數學及科學等，加上現今學校主要推行生涯規劃，桌球就是要分析每一步的規劃，有助提升分析力。」

剛踏入虎年，這位桌球天王給支持者送上「正面」二字，「幾難都不要怕，只要心中想着這兩個字，一切挑戰都冇問題。」

苦等20年再衝亞運 對小球手有信心

桌球項目苦等20年，將於2030年重返亞運舞台，還有8年準備，過去為港贏得6面獎牌的傅家俊，對於一班年輕球手充滿信心，並相信他們可以延續輝煌。

主辦2030年亞運的多哈宣布將桌球項目列為獎牌項目，對港隊來說實在是個大喜訊，然而近年中國及泰國在男女子桌球項目的發展上非常積極，且成績突出，將是香港最大勁敵。不過，自1998年首設桌球項目起，連續4屆都有牌落袋的「大師兄」Marco直言：「以人才力量方面，其實香港的年輕球手水準很高，近年已改善了青黃不接的問題，其中10至12歲的小將都不俗，8年後他們正好是黃金期。」

然而，Marco坦言他們最需要比賽提升水平：「疫情的確是有點影響，他們需要多到外國比賽，吸收經驗，只留在香港的舒適圈，很難進步，所以要等機會出外比賽及訓練，對他們會更好。」桌球自1998年曼谷一屆正式成為亞運比賽項目，香港連續4屆都有獎牌，共奪得4金3銀3銅。

■文：李芷韻（圖片由受訪者提供）