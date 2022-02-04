【西甲】基達菲主場龍大吉大「利」

周五深夜西甲下游大戰，由排第16嘅基達菲主場迎戰包尾嘅利雲特。基達菲上場作客皇家蘇斯達只係打成0比0，喺聯賽積分榜只係排第16，形勢上都有護級壓力，但佢哋近6場主場聯賽保持不敗，仲攞到5場勝仗，主場氣勢相當凌厲，加上今仗主力前鋒伊尼斯烏納同辛度拉美利斯都可以復出，而且維度路都有望傷愈披甲，今場對利雲特相信都可以攞到甜頭。相反目前包尾既利雲特，近5場聯賽輸足4場，上場更直接輸畀護級競爭對手卡迪斯，老將射手蘇爾達杜踢正選但冇咩建樹，今季出戰12場只係入得1球，似乎幫唔到啲咩手。考慮到基達菲主場表現唔錯，加上近兩次主場對利雲特都贏波，今場主勝不容錯過。

直播表

周五4:45pm 澳職 阿德萊德聯 對 FC悉尼

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周六1:30am 德乙 海登咸 對 漢諾威

OnTV東網

周六3:45am 英冠 伯明翰 對 錫菲聯

香港開電視77台、有線661/601台

周六4:00am 英足盃 曼聯 對 米杜士堡

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周六4:00am 西甲 基達菲 對 利雲特

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周六4:00am 法甲 馬賽 對 昂熱

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