2R合體！「費度」携手戰利華盃約定倫敦見

剛在澳網贏得生涯「21貫」寫下網壇新紀錄的拿度，將與瑞士天王費達拿為歐洲隊出戰今年9月在倫敦舉行的利華盃，這將是2R自2017年後再度合作，令人期待。

隨着最近拿度歷史性勇奪澳網，並獲多年戰友費達拿公開道賀的交流，令球迷更期待二人在球場再度亮相，而利華盃賽會周四宣布二人已確應參賽，以「Fedal」（Federer + Nadal）經典組合亮相，真是「未開打、先興奮」。

「我真是很期待今年的利華盃，這是我今年比賽的計劃之一，實在是超級興奮。」這是「費度」組合第三次同一年為歐洲隊出戰，而他們於2017年更首次夥拍雙打。「Rafa(拿度)是一位極好的人，並且給我靈感，去年比賽後他已跟我提議我們在倫敦再次拍檔。」費達拿補充:「我期待『費度』回歸！」

西班牙天王拿度也表示已向歐洲隊隊長波格建議他與費達拿拍雙打:「Roger(費達拿)是我職業生涯上一個重要部份，他是我最大的對手，也是我真正的好友，能夠與他拍雙打是我們一個很特別的經驗。」利華盃將於9月23至25日舉行，費達拿的參賽即意味着這位球壇經典即將回歸，正期待他宣布復出之期。

費達拿最近參加了一個商業活動時強調自己沒有放棄在球場最後一搏，相信4月會知道更多，「現階段未能做跑步、跳躍及急停等訓練，相信未來幾周可以逐漸開始，但每日保持在健身房訓練，我想做得更多，但醫生及每個人都要我耐心一點。」