北京冬季奧運開幕禮　鳥巢舉行

北京冬奧於周五晚（4日）假「鳥巢」國家體育場舉行開幕式，標誌着為期17天的賽事正式展開，香港隊由速滑代表朱定文擔任持旗手。而賽事「星中之星」、日本「冰王子」羽生結弦未見蹤影，惹來各方揣測，日本代表團也賣關子，不願透露他何時抵埗，但日本滑冰協會其後上載一段影片，片中羽生誓言以四周半跳力爭3連霸，總算緩解粉絲的擔憂。

22歲的朱定文對於成為港隊持旗手感到榮幸，將參加短道速滑男子500米賽事的他表示：「非常榮幸成為香港代表團的持旗手，在冬奧開幕典禮上揮舞區旗，不僅代表我個人，而代表我的團隊和香港。」

港隊今屆共派出3名代表角逐，但滑雪選手金和曉日抵埗後確診新冠肺炎，而另一選手翁厚全成為密切接觸者，無法出席開幕式。朱定文難掩失望：「無法跟兩位滑雪運動員出席開幕典禮，我覺得非常可惜，畢竟這次是香港歷史上出征冬奧人數最多的一次。希望他們在比賽日可以發揮自己最好的表現，為港爭光。」

今屆賽事共設15大項，一共誕生109面金牌，由來自137個國家及地區角逐。其中兩屆奧運金牌得主羽生結弦，矢志以史無前例的空中旋轉四周半跳，達成三連霸。惟日本代表團周三（2日）抵達北京時，卻未見他的身影，團長伊東秀仁表示：「很遺憾，不能透露他是否已經出國的情報，只能說，他現在不在這裏。」由於羽生不會參加團體賽，男單短節目和自由滑下周二及五才舉行，外界預料他會在未來兩日抵埗。

不過，「冰王子」在日本滑冰協會社交媒體一段影片現身，除了感謝粉絲支持，更矢志完成早前在全日賽失手的四周半跳：「既然參加了比賽，就希望穩穩獲勝，我會努力在北京冬奧跳出真正的四周半跳。」他稱蟬聯奧運冠軍是從小的夢想：「但老實說，我從沒想過實現三連霸，但在大家支持下，我覺得自己真的有資格挑戰三連霸，希望能突破自我，以前所未有的優勢迎戰冬奧。」