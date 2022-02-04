曼聯戰術所限　入波唔慌多

英超歇冬兩星期後重開，不過今周主菜係英足盃，曼聯率先今晚登場，於第4圈主場迎戰米杜士堡。「紅魔鬼」上仗聯賽擊敗韋斯咸進佔聯賽前4，整體實力遠勝英冠米杜士堡，贏面甚高，不過受戰術所限，佢哋主場入球量甚少，近6仗主場5次開2球或以下，米堡作客遇強亦會謹慎行事，中位數2.5球入球細有計。（myTV SUPER周六凌晨4時直播）

歇冬期間曼聯發生好多事，安東尼馬迪爾同雲迪碧克被借走，格連活特毆打女友被捕，遭會方暫停訓練及比賽。「紅魔鬼」好消息係因傷缺陣3個月嘅中場球星保羅普巴已經克服傷患問題，早前歸隊並可以進行整課操練，加上近兩星期英超休戰，令佢有更多時間操起狀態，現時已經恢復得七七八八，可望今場復出，或者會後備上陣。

看守領隊蘭歷克執教曼聯已有一段日子，將帥經磨合後相信已互相適應，蘭歷克近期終於放棄4222前場逼搶陣式，改番曼聯球員最習慣嘅4231或433陣式，畀進攻球員有更大發揮。不過球隊戰術理念依然傾向保守，以上仗對韋斯咸為例，曼聯佔優但攻力欠銳，直至尾段變陣先靠拉舒福特補時絕殺，贏波過程甚為驚險，加上經歷動盪兩星期，悶住晉級總好過轟烈出局。

米杜士堡暫排英冠第7位，有機會爭升班，進攻集中喺安達斯史保亞及馬特曲斯兩人身上，佢哋防守唔曳，英冠踢咗28場只失26球排前3，主帥韋達上季曾執教仍喺英超角逐嘅錫菲聯，有應付曼聯經驗，到訪奧脫福勢必加強防守，今仗開入球細機會更高。