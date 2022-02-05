C朗12碼宴客　曼聯英足盃被踢出局

曼聯英足盃提早畢業！周六(5日)凌晨英足盃第4圈賽事，曼聯主場面對英冠球隊米杜士堡，雖然佔壓倒性優勢瘋狂攻門，但喺C朗拿度12碼宴客下，120分鐘內只能踢成1比1平手，互射12碼去到「突然死亡」階段，曼聯再有小將艾蘭加射高，最終12碼輸7比8出局。

休息咗2個星期嘅曼聯今場強陣出擊，C朗掛帥外仲有保羅普巴傷愈復出，查頓辛祖開波2分鐘就遠射中楣。20分鐘保羅普巴禁區內博到12碼，但C朗操刀竟然場射斜，好在5分鐘後查頓辛祖突破越位，左路窄位抽射建功，令曼聯半場領先1比0。

換邊後曼聯繼續控制戰局，但64分鐘出現爭議性入波，米杜士堡嘅鄧肯禾特摩亞禁區內挑射雖中目標，但隊友馬特曲斯及時趕到門前撞入，不過鄧肯禾特摩亞射門前明顯用手控波，但VAR檢查後仍然判決有球有效，曼聯之後再有般奴費南迪斯射中柱，結果兩隊踢足120分鐘未分勝負。

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互射12碼階段，雙方前7輪球員全部射入，直至「突然死亡」嘅第3輪，米杜士堡嘅比迪亞順利射入，但曼聯小將艾蘭加射門一飛沖天，令曼聯輸7比8出局。曼聯領隊蘭歷克賽後話出局難以置信：「我非常失望，呢場波本應喺半場完結，中柱、中楣、12碼宴客，上半場正路應該2球至3球，而我亦唔明米杜士堡個入波點解可以成立。」