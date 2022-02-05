拜仁大戰RB萊比錫 免費台直播
2022年02月05日 12:03
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(Getty Images)
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周六(5日)下午至周日(6日)凌晨上演多場大戰，包括德甲拜仁慕尼黑主場對RB萊比錫，拜仁教練拿高斯文今場倒戈，呢位少帥喺首循環交鋒，並冇面畀，率領拜仁作客大炒對手4比1，今場有地利，隨時又大勝一仗。(香港開電視77台、有線661及601台周日凌晨1時30分直播)
RB萊比錫今季表現主強客弱，聯賽9次作客只係贏過1場，其中8次都有失波，後防唔算穩陣。
拜仁頭號射手羅拔利雲度夫斯基上場雖然冇波入，但球隊依然以4比1輕鬆擊敗哈化柏林，繼續保持榜首優勢。
呢位波蘭射手今季聯賽已經斬獲23球，呢場為再取士哥，入波欲望肯定高企。拜仁近5場聯賽4次半場已經取得領先優勢，今場有望再先拔頭籌，半場主勝好路。
直播表
周六2:05pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 西部聯
無綫myTV SUPER
周六9:00pm 西甲 艾爾切 Vs 艾拉維斯
Now 632
周六10:00pm 意甲 羅馬 Vs 熱拿亞
Now 638
周六10:30pm 德甲 緬恩斯 Vs 賀芬咸
香港國際財經台、有線661、601台
周六11:00pm 英冠 侯城 Vs 普雷斯頓
有線662、602台
周六11:15pm 西甲 馬略卡 Vs 卡迪斯
Now 632
周日1:00am 意甲 國際米蘭 Vs AC米蘭
Now 638
周日1:30am 西甲 切爾達 Vs 華歷簡奴
Now 632台
周日1:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs RB萊比錫
香港開電視77台、有線661、601台
周日1:30am 英冠 史雲斯 Vs 布力般流浪
有線662、602台
周日2:00am 英超 般尼 Vs 屈福特
Now 621
周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 拉素
Now 638
周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 西維爾
Now 632
周日4:00am 法甲 摩納哥 Vs 里昂
Now 639