干地評熱刺轉會：錯！錯！錯！

熱刺喺冬季轉會窗最後階段發力，成功簽入古路施夫斯基同賓坦古亞2名中場，不過死線日同時將4位貴價球星尼當比利、盧施素、迪利阿里同拜恩基爾放走，領隊干地日前被問到對呢次轉會窗嘅評價，佢就多次強調熱刺之前嘅轉會政策錯、錯、錯！

除咗迪利阿里被賣去愛華頓外，3年前以破球會紀錄轉會費加盟嘅尼當比利被外借去里昂，2020年加盟嘅盧施素就被借去維拉利爾，季前簽入嘅拜恩基爾就外借華倫西亞，3位外借兵總共花咗熱刺1.1億鎊轉會費，干地表示：「當然好奇怪，喺1月份將3個球員外借係好怪，證明之前嘅轉會錯晒。正常嚟講球會應該增兵加強實力，但反而將簽入只係2至3年嘅人外借，明顯係意識到之前嘅轉會犯錯。」

干地繼續發牢騷：「老實講，我加盟嗰陣睇張球員名單，覺得個個都係重要球員，球會用咗好多錢去買尼當比利、盧施素同拜恩基爾，但只有真係同佢哋合作，先至會知道點樣對球會同球員最好。我要強調，1月份放走4個球員係唔正常，亦想再次強調，咁做係因為球會之前嘅轉會出錯。」