中甲　李毅凱上海隔離21日「有備而來」

外流中甲南通支雲的香港球員李毅凱，日前已返抵內地並在酒店隔離。他表示，待檢疫完成後會先回南通報到，準備預計於4月展開的新球季。

香港球員李毅凱，上季雖然未能協助南通支雲衝超，但在球隊不乏上陣機會。他在球季結束後於去年尾返港休假，並曾與香港隊新帥莊恩安達臣會面，「上次我哋簡單了解對方，佢同我講唔想港隊淨係死守，我覺得佢份人幾Nice，好樂意同球員溝通」。日前與家人共度完農曆新年假期後，李毅凱已回到內地，並在位於上海的酒店隔離。「阿凱」表示，自己將要在酒店經歷「14+7」檢疫期，預料25日恢復自由。他又透露，酒店提供的膳食水準一般，而且不能購買外賣，幸好自己「有備而來」，早已帶同零食充飢，但待重返訓練場後便要加倍努力操弗自己。

南通支雲上季僅以中甲第5名完成聯賽，未能成功升班。為重整旗鼓，球隊今季於周一（7日）便會在南通市開始季前集訓，而「阿凱」將要稍遲歸隊。作為球隊其中一位防守球員的他謂：「新球季應該4月開始，上季有啲球員會離隊，可能會有啲新球員加盟，希望自己比上年進步，幫到球隊手，盡力幫隊波攞好成績。」