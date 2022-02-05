挪威奪第一金　德國隊2人確診

北京冬奧今日（5日）展開，首日有6項賽事決出金牌，第一金由33歲挪威名將Therese Johaug在越野滑雪女子雙追逐賽所得，她力壓俄羅斯及奧地利選手以44分13秒7首名完成賽事。曾贏得多達14面世錦賽金牌的Therese Johaug，收穫生涯第4面奧運獎牌，由2010年溫哥華冬奧到今年，總共收穫2金、1銀及1銅。

另外劍指3連霸的日本「滑冰王子」羽生結弦行蹤繼續受到關注，有日媒《中日新聞》記者在場館螢幕發現羽生結弦的名字旁邊寫著WD（withdraw退賽），而日前未有參加團體賽的他今日（5日）依然未有現身首都體育館訓練，或要到2月8日男子花滑個人賽才有答案。羽生結弦的教練Brian Oser透露，今次將不會到冰場旁指導：「這是他的決定，就像早前全日錦標賽一樣。」

今屆冬奧在新冠肺炎陰霾下舉行，據外媒報道，冬奧組委會公布，周五（4日）有45名冬奧相關人士確診，其中26人經機場入境，另外19人則在閉環内核酸檢測複檢確診。北歐兩項先後有星級選手確診，包括挪威應屆世界冠軍Jarl Magnus Riiber及曾奪3面冬奧金牌的德國名將Eric Frenzel，而德國隊另有Terence Weber染疫以及4個來自俯式冰橇及冰球隊的懷疑個案。