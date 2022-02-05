意甲重頭戲「米蘭打吡」周日凌晨爆發！「一哥」國際米蘭迎戰排第3位嘅AC米蘭，今場唔單止係宿敵決戰，亦係關乎冠軍嘅關鍵戰役。國際米蘭近況托弗，而且前鋒拿達路馬天尼斯趕及歸隊，令陣容更加完整；相反「紅黑兵團」攻守都有主力缺陣，今場難免被睇低一線，1.62倍主勝值得捧場。（Now 638周日凌晨1時直播）

位列榜首嘅國際米蘭目前以4分領先拿玻里同AC米蘭，而且走勢相當凌厲，對上13場聯賽「藍黑兵團」錄得11勝2和佳績，喺施蒙尼恩沙基帶領下，球隊攻、守運作都相當成熟，亦係佢哋成為意甲球隊當中入波最多、失球第2少嘅最大原因。近年國米亦「食住」AC，對上8次打吡戰交鋒，國米獲得6勝1和1負壓倒性優勢。

「藍黑兵團」今場幾乎可以「夫添」出擊，除咗前鋒祖亞昆哥利亞同新加盟嘅魯賓高辛斯養傷之外，其餘主將均養精蓄銳；阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯同智利射手阿歷斯山齊士，早前喺世盃外南美洲區賽事都有入波，狀態十足，兩人完成國家隊賽事後，已經趕抵意大利向球會報到，今仗可以候命上陣，進攻火力極有保證。

AC米蘭防線告急

AC米蘭喺歇冬前兩場聯賽連失5分，直接令球隊爭標形勢急速落後，而且中堅卡積亞重傷收咧，以及另一守將湯姆利受傷情況下，AC喺1月收購後衞嘅計劃亦告失敗，令球隊防線出現極大隱憂，更慘係前鋒伊巴謙莫域亦因傷患未愈，今場缺陣，以「紅黑兵團」依家嘅情況，預計難阻國際米蘭全取3分。