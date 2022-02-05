澳足盃　墨爾本勝利封王　亞冠同神戶爭入分組賽

澳足盃決賽周六（5日）上演，由墨爾本勝利與中岸水手爭奪冠軍寶座。結果兩隊上半場互無紀錄情況下，勝利換邊後靠積遜大衞臣射入罰球，以及伊高路美迪斯鎖定勝局，以2比1擊敗對手，第二次於澳足盃封王，並鎖定「亞冠盃」附加賽資格。

首次打入賽事決賽的中岸水手經驗欠奉，比賽大部分時間都被對手壓制於後場，上半場成功守住勝利浪接浪的進攻。下半場勝利終於打破缺口，70分鐘積遜大衞臣操刀禁區頂罰球勁射破網，幫助勝利取得領先。落後的水手嘗試反撲，但效果一般，更被伊高路美迪斯接應長傳一控一射「整多粒」。水手補時階段靠保沙歷的入球成功破蛋，但為時已晚。最終勝利以2比1擊敗水手，繼2015年之後，再次成功問鼎澳足盃冠軍。

勝利除了成功捧起澳足盃獎盃之外，亦確認成為繼FC悉尼和墨爾本城之後，第三支出戰今屆「亞冠盃」的澳職球隊。由於外圍賽對手撣邦聯早前宣布放棄競逐今屆「亞冠盃」，這支澳足盃冠軍之師自動晉身附加賽，將與有前西班牙國腳恩尼斯達壓陣的日職代表神戶勝利船，爭奪J組入場券，同組對手包括港超球隊傑志。