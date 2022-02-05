林柏特風格　照搬車路士罰則去愛華頓

林柏特出山執教愛華頓，仲喺冬窗增兵準備大展拳腳，佢教波充滿個人特色，就係鍾意為球隊訂下罰則，而且照搬昔日執教車路士時期嗰一套，球員一旦違規，一律罰款處理。

「林伯」喺執教車路士期間，訂立咗一系列罰款規則，當時車仔個個頂級球星都要聽佢點，有冇人作反唔知，但佢教咗一季半就落台；嚟到愛華頓佢又行呢套，愛華頓只係中型班，球星冇咁大牌，可能較易接受都唔定。

嚟到愛華頓，佢又為球隊訂立罰則，主要有幾個：1.訓練遲到：罰款2萬鎊、2.比賽及訓練遲到：罰款2500鎊、3.著錯波衫：罰款2萬鎊、4.作客時唔坐隊巴及向球迷致謝：罰款5000鎊。仲有好多用餐、開會時嘅規定，例如食飯時玩手機都要罰，被罰球員要喺14日內交罰款，否則罰雙倍。

英國傳媒報道，林柏特上任首次練波，就有球員因為綁錯鞋帶被罰款，仲有人因為食飯遲到受罰，不過球員暫時毋須繳付罰款，畀大家一段適應期，不過遲啲就會「嚟真」，一切罰款將捐作慈善用途。去到季尾，睇吓邊位球員會做大慈善家先？