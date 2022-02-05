阿列沙巴拿加勇救12碼　車仔加時險勝英甲仔

周六晚（5日）英足盃第4圈頭場之一，車路士主場對住英甲仔普利茅夫，箭頭盧卡古又空門失機，搞到要打加時，好彩憑馬高斯阿朗素建奇功，加上門神阿列沙巴拿加勇救12碼，最終以2比1反勝晉級，非常驚險。

車仔雖有主帥杜曹確診新冠肺炎未能領軍，但今仗夫添出擊，箭頭盧卡古、薛耶治及佐真奴費路等主力悉數擔正，點知開波僅8分鐘，竟然畀普利茅夫嘅基利斯菲爾偷襲得手，意外地取得領先優勢。車仔其後控制戰局，不過面對普軍鐵桶陣，搞到老鼠拉龜冇碇埋手，去到完半場前，美臣蒙特右路橫傳，隊長艾斯派古達後腳妙射追成1比1。

易邊後車仔依然撳住嚟攻，其中薛耶治於右路同隊友撞牆後傳中，盧卡古面對空門飛到盡都掂唔到個波，白白浪費良機真嘥料，法定時間各一言和，惟有加時再戰。去到107分鐘，3個下半場後備入替嘅球員合作，德國孖寶夏維斯與迪姆華拿於左路嚟個撞牆配合，華拿再橫畀空晒嘅馬高斯阿朗素射成2比1。加時下半場普利茅夫博到12碼，可惜賴恩哈迪操刀，被車仔門神阿列沙巴拿加捉到路救出，佢季前歐超盃對維拉利爾、英聯盃對維拉同修咸頓，佢都勇救極刑，果然係救12碼專家，最終險勝1粒。