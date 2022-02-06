林柏特旗開得勝！愛華頓大炒賓福特

周六(5日)深夜英格蘭足總盃第4圈，林柏特擔任愛華頓領隊後首度出擊，主場以4比1大勝賓福特，成功打響頭炮。呢位43歲英格蘭名宿採取「鐵腕治軍」，執掌帥印之後頒布4大罰則，球員自然不敢怠慢，踢出一場漂亮勝仗。

「新帥效應」之下，愛華頓今場氣勢如虹，中場安祖高美斯遠射，僅被賓福特門將大衞拉耶托出底線，其後中堅耶利文拿接應角球頂入打開紀錄。換邊之後僅3分鐘，愛華頓中場阿倫盧利奧妙傳，李察利臣趁門將出迎，笠射成2比0。

雖然賓福特之後獲得12碼，由艾雲東尼主射入網追至1比2，但愛華頓好快由賀基迪頂入成3比1，加上補時安祖斯唐辛射入，贏夠4比1，晉級16強。

林柏特執教愛華頓首仗，就取得大勝，同佢以「鐵腕治軍」，執正球員紀律有好大關係，據悉「林伯」為球隊訂立罰則，主要有4項：1.訓練遲到罰款2萬鎊、2.比賽日遲到罰款2500鎊、3.隱瞞傷病罰款1萬鎊、4.作客時唔坐隊巴及向球迷致謝罰款5000鎊。

另外仲有好多用餐、開會時嘅規定，例如食飯時玩手機都要罰，被罰球員要喺14日內交罰款，否則罰雙倍。

英國傳媒報道，林柏特上任首次練波，就有球員因為綁錯鞋帶被罰款，仲有人因為食飯遲到受罰，不過球員暫時毋須繳付罰款，畀大家一段適應期，遲啲就會「嚟真」，一切罰款將捐作慈善用途，愛華頓球員人工喺英超球隊之中唔算高，各人為免破財，梗係要認真備戰及比賽啦。