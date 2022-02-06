35歲基奧特起孖　AC米蘭反勝國米

周日(6日)凌晨意甲「米蘭打吡」，AC米蘭落後之下，靠35歲老將基奧特「閃電3分鐘」連入2球，以2比1反勝榜首國際米蘭，追至僅落後國米1分，爭標重燃希望。

雙方過去11次交鋒，國際米蘭取得6勝4和1負，佔有明顯優勢，今仗開波初段，國米已有杜費斯入波，但因為傳波嘅比列錫越位在先，被判無效。國米繼續佔有較多攻勢，終於喺38分鐘，由比列錫接應角球，射入先開紀錄。

換邊之後，AC米蘭表現開始上力，基奧特分別喺75及78分鐘連入2球，先係近門飛身剷入，跟住喺禁區內轉身抽射入網，盡顯功架。雖然A米左閘迪奧靴南迪斯喺補時攞紅牌被逐，但無礙球隊全取3分。

今仗係AC米蘭自2004年2月之後，首次喺聯賽落後之下反勝國際米蘭，並打破對方連續14場聯賽不敗走勢。

賽後AC米蘭高層馬甸尼話：「我哋為足球而生，有呢種精神先至可以行得更遠，我哋最近先至傾今季目標，如果繼續有今場嘅表現，到季尾就有本錢慶祝。」AC米蘭現時落後國際米蘭1分，但踢多1場。