博迪奧復出即暗示掛拍：似歡送多過回歸

「似歡送多過回歸！」33歲的阿根廷網球名將博迪奧獲得外咭這兩周的在家鄉出戰阿根廷公開賽及里約公開賽，這是他自2019年初次亮相，而這位前美網冠軍周六坦言這將是他生涯最後的職業賽事。

博迪奧在賽前記招上表示:「我對任何事都持着克服的態度，不用輕易地閉門(放棄)，我很愛網球，它令我感到興奮又刺激，坦白說今天我不想給大家一個錯誤訊息，我知道很多人期待我重返網球場，但這可能是告別多過回歸。」

這位身高6呎6的名將曾於2009年美網擊敗費達拿而贏得生涯唯一的大滿貫，並在2016年里約奧運會躋身決賽，惟不敵英國的梅萊屈居亞席，「我很想繼續前進，但膝蓋傷患始終是一個障礙，這幾年進行了很多的治療，但仍找不到更理想方案，我從沒有想像過會從網球退役，我沒想到有另一地方比起布宜諾斯艾利斯更適合。」

博迪奧坦言傷患令他相當困擾：「這兩年半我連睡覺都感到痛，現在我要為自己健康而戰鬥，希望生活可以有質量一點。」博迪奧自2005年展開職業生涯，贏過22項職業賽事冠軍，包括09年美網，並在2018年再入美網決賽，可惜不敵祖高域，而世界排名曾一度升上第3位，並為阿根廷曾於2012及2016年贏得男單銅牌及銀牌。

博迪奧周二會在ATP250阿根廷公開賽亮相，屆時過去從未睇過博迪奧比賽的媽媽也會親臨現場，「除了痛苦和悲傷之外，我希望周二成難忘的一天。」他接住會參加2月14至20日的里約公開賽，將可能是他職業生涯的告別戰。