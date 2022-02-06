PSG遇剋星　今場點部署？

周一(7日)凌晨法甲將上演大戰，上季冠軍里爾主場對亞軍巴黎聖日耳門(PSG)，里爾今季跌晒Watt，已經落後榜首聖日耳門21分，相信衞冕無望。不過，PSG近況亦麻麻，近3場聯賽作客都和波，上場法足盃更加被尼斯淘汰。

PSG球王美斯雖然已經戰勝新冠肺炎，但佢康復之後，仍然未恢復十足狀態，加上尼馬養傷，鋒線上又要靠晒基利安麥巴比入波。翻查兩隊近3次對賽，里爾取得2勝1負，PSG今場未必佔到優勢。(Now 638周一凌晨3時45分直播)

另外，PSG嘅歐聯16強對手皇家馬德里，今輪西甲主場對CF格蘭納達，皇馬上場西班牙盃不敵畢爾包，今仗遇上「私房菜」CF格蘭納達，正好把握機會，省番靚個招牌。雙方近13次對賽，皇馬全勝，其中近2次都大勝4比1，皇馬讓2球，都直取讓球主勝。(Now 632周一凌晨4時直播)

直播表

周日1:05pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs FC麥克阿瑟

無綫myTV SUPER

周日7:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs 卡利亞里

Now 638

周日8:00pm 法甲 羅連安特 Vs 朗斯

Now 639 台

周日9:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 皇家蘇斯達

Now 632台

周日10:00pm 意甲 威尼斯 Vs 拿玻里

Now 638

周日10:00pm 法甲 尼斯 Vs 克萊蒙特

Now 639 台

周日11:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 馬德里體育會

Now 632、611

周一凌晨零時 法甲 雷恩 Vs 比斯特

Now 639

周一1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 拖連奴

Now 638

周一1:30am 西甲 貝迪斯 Vs 維拉利爾

Now 632

周一3:00am 非國盃 塞內加爾 Vs 埃及

Now 639

周一3:45am 法甲 里爾 Vs 巴黎聖日耳門

Now 638

周一4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs CF格蘭納達

Now 632