拜仁3連勝　賀榮膺2021歐洲「賣衫王」

周日(6日)凌晨德甲大戰，拜仁慕尼黑主場以3比2擊敗RB萊比錫，取得3連勝，繼續排榜首。與此同時，根據統計2021年歐洲區球衣銷售量，拜仁慕尼黑以325萬件成為一哥。

開波12分鐘，拜仁由湯馬士梅拿近門補射入網，率先打開紀錄，但之後踢得並唔輕鬆，因為RB萊比錫鬥志強橫，由安達施華射入扳平1比1。

雖然拜仁喺臨完上半場前，由羅拔利雲度夫斯基頂入，再次領先，但換邊後不久，RB萊比錫中場尼干古單刀射入追至2比2。

最估唔到係分出勝負1球，竟然係烏龍波，當時踢到58分鐘，拜仁前鋒基拿比右路傳中，RB萊比錫後衞加華度爾出腳攔截，反而令皮球改變方向，直飛入自己龍門，「助攻」拜仁全取3分。

另外，根據EUROMERICA統計，2021年歐洲最暢銷球衣係拜仁波衫，賣出多達325萬件，第2位係皇馬有305萬件，第3位係利物浦有245萬件，曼聯以195萬件排第4位，祖雲達斯以142萬件排第5位。