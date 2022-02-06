吳安儀再踏征途　虎年第1擊力爭世界冠軍

「四眼CUE后」吳安儀在香港與家人渡過農曆年後再踏上征途，已飛抵英國準備虎年第一擊出戰已停辦兩年的女子世錦賽，並力爭奪冠沖喜。

取得男子職業賽外卡參賽資格的安儀，在去年11月的幾個賽事表現獲得好評，並在女子EDEN大師賽奪標而回，回港小休後她已在初四（周五）再啟程到英國，抵埗後即在社交平台向球迷拜年並帖文:「初四同教練David Roe一齊起程去英國，仲要轉機，所以18個鐘頭後先會到埗。希望一切順利，預計四月中先再返嚟～ 要兩個半月後見啦！遲咗同大家拜年！恭喜發財、新年快樂、大家要身體健康 事事如意。」

安儀未來兩個月將繼續爭逐男子職業賽及女子賽事，而踏入虎年第一擊將是世界女子桌球錦標賽，由於疫情關係這項女子最高榮譽的賽事已停辦兩年(2020及2021)，今年訂於2月10至14日在謝菲爾德的丁俊暉桌球學院復辦上演，而安儀將與世界一姐伊雲絲及近期狀態甚勇的泰國新星勒查露等強手爭逐。

曾先後贏得3屆冠軍的安儀於最近一次（2019）世錦賽就是於8強不敵勒查露，而當年最終伊雲絲在決賽力壓勒查露奪冠。