李海恩宣布退役：感激家人無條件支持追夢

香港單車代表李海恩周日（6日）在社交網站宣布退役，2017年回流香港成為全職運動員的她，去年完成東京奧運後回到蘇格蘭與家人團聚，現時於當地擔任私人健身教練，展開新的一頁。

31歲的李海恩（Jessica）出生於香港，11歲舉家移民到蘇格蘭。27歲那年，她回港參賽，其後獲香港單車隊邀請加入，她毅然辭掉工作，隻身來港追夢。4年多的全職運動員生涯不長，但她已參加過無數大賽，2018年在雅加達亞運會競輪賽得第4名，2019年更在場地單車世界盃香港站勇奪競輪賽銅牌。她曾於比賽期間多次發生意外，先後3次接受手術，但仍堅持奮鬥，最終在去年圓夢，首次登上奧運舞台。

Jessica發文表示加入香港隊改變了她的一生，對於出戰東京奧運感到無比光榮。她選擇在今年退役，意味將不會出戰來年的杭州亞運會。這位前港將越洋接受《東網》訪問時，坦承仍然深愛單車運動，形容退役是非常艱難的決定：「我的身體還可以，但疫情下太多不確定因素，繼續比賽等於要再次和所愛的人分隔異地。特別是我的未婚夫，我已經有兩年沒有見過他，要這樣持續下去很困難，所以我們協議今年退役。」

離開單車隊後，Jessica事業亦迎來新嘗試，新一年轉行任職私人健身教練。她說：「這是一個不錯的新挑戰，不斷學習，累積經驗。網上教學成為疫情下的一大機遇，讓我能『遙距』指導一些運動員，一切漸上軌道。」至於延期多時的「結婚大計」，她指或要等到2023年才有場地舉辦婚禮，現時會好好享受和家人相處的時間，「我的家人一直無條件支持我追夢，是時候到我報答他們了。」