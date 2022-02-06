俄羅斯反超美國　花滑團體賽升上榜首

北京冬奧花樣滑冰團體賽今日（6日）進行女子短節目及男子自由滑項目，俄羅斯15歲「天才少女」華莉娃狀態大勇，擁有短節目、自由滑及總分世界紀錄的她周日（6日）滑出90.18高分，輕鬆在短節目獲勝，其後隊友Mark Kondratiuk亦在男子自由滑得第2名，協助俄羅斯反超前美國升上榜首。

日本隊亦有驚喜表現，18歲的鍵山優真在男子自由滑造出個人最佳208.94分得第一名，加上女將樋口新葉得第2，日本隊以39分升上第3位，加入爭牌行列，領先第4的加拿大9分。中國的朱易在短節目失手，僅得47.03分敬排末席，但中國仍以總成績第5名，首次晉級決賽圈。

另外，力爭三連霸的日本「滑冰王子」羽生結弦今日下午已抵達北京，據悉他不會入住選手村，而是入住比賽場館附近的酒店。他將於2月8日上午的男單短節目第21位出場，挑戰人類史上首次4周半跳，而微博熱門搜查關鍵字昨日已由「尋找羽生結弦」變成「期待羽生結弦」，預計比賽當日將吸引大批觀眾收看電視直播。

冬奧開幕後，有部分運動員因確診而需隔離，但不少人投訴酒店伙食差。俄羅斯冬季兩項選手Valeria Vasnetsova近日在ig動態上載飯盒照片，內有長通粉、醬汁、燒焦的排骨、幾塊馬鈴薯及一塊疑似雞肉的物體，她指已經連續5日收到這樣的食物：「早餐、午餐和晚餐都是這些，只能吃意粉，因為其他都難以吞嚥。我感到胃痛，身體很虛弱。每天都在哭，好想這樣的生活結束。」經外媒報道後，俄羅斯隊發言人指食物有改善，有三文魚、肉腸、乳酪等。