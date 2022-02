7屆F1總冠軍咸美頓終於打破沉默,自從在上季阿布扎比煞科戰戲劇性輸畀紅牛麥斯韋斯塔本失落冠軍後,時隔接近兩個月再次在其個人社交平台出現,並揚言「我回來了!」。

這位英國體壇巨星自從輸掉了那場爭議性的比賽後,除了出席「封爵」典禮之外,一直沒有露面,當中包括在自己的社交平台,更一度將IG帳號被「取消關注」F1官方帳號,而他對上一次出post已經是12月11日,而他周六(5日)就在Twitter及Instagram上載了兩個月以來的第一個post,相片是他站在美國大峽谷前留影並帖文寫上「I’ve been gone. Now I’m back!」(我之前離開,現場回來了!);消息指他將會在本月於巴塞羅那為2022年賽季試車。

「咸Sir」回歸的消息單是在IG已有超過200萬粉絲畀like,過10萬人留言,令人對於他今季出戰世界一級方程式賽事更加期待,而早前平治車隊已透露咸美頓將會繼續出戰,試圖向破紀錄的第8屆總冠軍挑戰,新賽季將於3月20日在巴林揭幕。