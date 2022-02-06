非國盃決賽演「紅軍打吡」　文尼贏到沙拿

踢咗接近一個月嘅非國盃周一(7日)凌晨煞科，塞內加爾同埃及喺喀麥隆合演夢幻對決。兩大利物浦主力沙迪奧文尼同穆罕默德沙拿今仗各為其主，因此決賽被稱為「紅軍打吡」。論陣容強度塞軍無疑更勝一籌，加上近4次對賽有3勝1負往績支持下，塞內加爾讓平半撐上盤。(Now 639周一凌晨3時直播)

睇番塞內加爾晉級過程可謂愈戰愈勇，小組賽1勝2和首名出線有足夠熱身，踏入淘汰賽階段，連續3仗淨勝對手兩球，除文尼6仗交出3入球2助攻嘅上佳表現外，防線由門將艾度亞文迪及中堅高列巴尼領導，中場亦有伊祖沙古爾及高耶迪等人壓陣，星味同實力兼備，加上由充滿激情嘅「非洲夏韶聲」艾路施斯領軍，為國家隊史上首個非國盃冠軍而奮戰，士氣高昂。佢哋上屆決賽飲恨，今屆捲土重來，決心十足。

埃及單靠沙拿孭飛

埃及曾7度贏得非國盃屬史上最多，不過今屆表現有欠霸氣，小組賽2勝1負以次名晉級，淘汰賽階段3仗都喺法定時間同對手打和，當中兩次要鬥到互射12碼過關，有一定幸運成分，而且球員體力消耗甚大，恐怕回唔切氣。

佢哋只得沙拿一人擔大旗，艾利尼同馬莫特查斯古特喺英超同樣屬後備貨色，其餘球員多數喺國內搵食，加上葡萄牙籍主帥奎羅斯戰術極度保守，大踢「悶蛋足球」，一旦被塞內加爾先入波，難望有奇招收復失地，塞內加爾小讓平半上盤必捧。