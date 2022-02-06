前港超兵奪非國盃殿軍　被舊隊友捕獲

非國盃季軍戰周日（6日）分出勝負，結果喀麥隆法定時間與布基納法索打成3比3，最終靠互射12碼取勝。布基納法索雖然季軍戰飲恨以第四名衝線，但今屆賽事表現仍獲得不少掌聲，大軍中還有位香港本地波球迷熟悉的面孔，就是曾於港超征戰的古拿。

這位布基納法索中場，2019/20賽季曾經效力富力R&F，實力有目共睹，最終幫助球隊於該季取得聯賽第三名成績。隨住富力R&F其後宣布退出港超聯賽，古拿亦逐漸淡出本地球迷視線，但他沒有被舊隊友遺忘。曾經與古拿一同於舊東家并肩作戰的晉峰球員林樂勤，近期於電視機前觀看非國盃的同時，不忘拍下古拿為國家隊出戰的英姿以示支持，並於社交平台分享。

現年33歲的古拿，今屆非國盃作為布基納法索主力，雖然季軍戰被罰停賽無緣上陣，但此前6場比賽全部以正選身份出戰，更交出一次助攻，發揮不俗。布基納法索早前發生軍事政變，國內形勢動盪，而國家隊於今屆非國盃表現爭氣，亦給予國民難得的慶祝機會，古拿接受外媒訪問時，就表示雖然國家處境困難，但感受到國民對球隊的支持：「令我哋班波嘅士氣大振。」

在古拿之前，曾效力標準流浪的赤道畿內亞外援艾雲，亦試過出戰非國盃決賽周，並於2015年帶領國家隊殺入4強。古拿現時於西班牙低組別聯賽打拚，未知這次於非國盃的出色表現，能否令他再獲得一紙豐厚合約呢？