路爾斯戴亞斯登場　紅軍輕鬆破城入16強

英格蘭足總盃第4圈周日（6日）連場激戰，其中「紅軍」利物浦有新兵路爾斯戴亞斯上演「地標戰」的情況下，靠迪亞高祖達、南野拓實同哈維艾利洛下半場的連入3球，主場以3:1擊敗英冠球隊卡迪夫城。

除了有沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿兩位主力，仍要為各自國家隊出戰非國盃缺陣之外，「紅軍」今仗賽前有阿歷士張伯倫和祖高美斯確診新冠肺炎，齊齊倦勤，不過就有新加盟的哥倫比亞鋒將路爾斯戴亞斯候命。

開局就佔盡優勢的「紅軍」，半場前未能打開紀錄，換邊後即刻「嚟料」。53分鐘，阿歷山大阿諾特右路開出罰球，迪亞高祖達禁區內銅頭一搖建功，為主隊先拔頭籌。利物浦取得領先後，領隊高普即刻作出換入，畀新加盟嘅路爾斯戴亞斯有機會喺主場球迷見證下登場。

「紅軍」攻勢浪接浪，68分鐘，輪到路爾斯戴亞斯表演，呢位哥倫比亞前鋒前場緊迫成功，一個靚轉身後落底傳中，造就南野拓實喺被換走前，成功斬獲入球。6分鐘後，同樣後備入替的小將哈維艾利洛，接應傳中射入窩利，為「紅軍」贏到3:0。卡迪夫城比賽後段靠魯賓高韋爾扳回一城，但對戰局影響不大。最終利物浦以3比1取勝，下圈將會面對英超球隊諾域治。