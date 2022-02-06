一個理由！曼城球員相信哥迪奧拿會續約

曼城喺英超一枝獨秀，已經拋離第2位利物浦9分，但球隊亦存在隱憂，就係領隊哥迪奧拿只剩下16個月合約，佢會唔會續約，成為「藍月亮」王朝能否得以延續嘅最大關鍵。

英國《鏡報》指曼城球員普遍認為呢位西班牙名帥將會續約，因為佢唔捨得離開呢支自己建立嘅強大球隊。

哥迪奧拿執教曼城近6年以來，協助球隊奪得10個主要錦標，今季英超亦捧盃在望，消息人士指哥帥認為「藍月亮」仲有提升空間，可以取得更好成績，佢亦花大量心血喺曼城身上，加上佢喺曼城擁有超然地位，唔需要向董事局妥協，唔會輕易離隊。

曼城球員都有同感，認為哥迪奧拿非常熱愛曼城，將會選擇續約。事實上，曼城係哥帥教波生涯執教得最長時間嘅球隊，已經接近6年，佢之前教巴塞隆拿同拜仁慕尼黑，分別只有4年同3年，可見佢的確唔捨得離開曼城。

另外，近大半年有多位曼城主將選擇續約，最近1位係後衞祖奧簡斯路，證明球員對曼城好有歸屬感，既然會方決心保留原有班底，相信亦會說服哥迪奧拿續約。