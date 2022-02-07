塞內加爾奪非國盃冠軍 文尼集齊三大錦標

周一(7日)凌晨非洲國家盃決賽，塞內加爾對埃及，2位利物浦射手沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿正面交鋒，文尼成為主角，雖然佢開賽初段射失12碼，導致雙方激戰120分鐘仍然打和0比0，但文尼喺互射12碼階段最後一輪主射入網，協助塞內加爾贏4比2，首次奪得非國盃冠軍，沙迪奧文尼亦集齊英超、歐聯及非國盃三大錦標。

開賽7分鐘，塞內加爾就博到12碼，但沙迪奧文尼主射，被埃及門將加布爾撲出，據悉係沙拿教路，「出賣」利物浦隊友文尼，令加布爾捉到路。其實加布爾喺16強對科特迪瓦，亦救出艾歷拜利主射嘅12碼，本身都有料到，並當選今場最佳球員。

沙迪奧文尼之後仲錯過1次半空門入波機會，結果法定時間打和0比0，加時30分鐘仍然冇紀錄，需要互射12碼分勝負。

最終塞內加爾5射4中，包括沙迪奧文尼最後一輪射入，至於埃及有2人射失，未到穆罕默德沙拿主射，已經敗陣。塞內加爾贏4比2，彌補上屆決賽輸波遺憾，終於首次捧起非國盃冠軍。

埃及由16強至決賽都要踢加時，其中3場更加係打和0比0，需要互射12碼分勝負，真係踢到腳軟，最後仲要失落錦標，難怪賽後沙拿哭成淚人，文尼都有上前安慰佢。

另外，沙迪奧文尼當選今屆最佳球員，隊友艾度亞文尼當選最佳門將，喀麥隆前鋒阿布巴卡以8個入球成為神射手。