入波+助攻+紅牌　38歲丹尼爾另類「戴帽」

周日(6日)深夜西甲大戰，巴塞隆拿主場對馬德里體育會，全世界都等緊睇巴塞新簽3位神鋒表演嘅時候，反而38歲老將丹尼爾搶晒鏡成為主角，呢位巴西國腳唔止入波及助攻，仲攞埋紅牌被趕出場，上演另類大三元，簡直係集天使與魔鬼於一身。

巴塞隆拿喺早前冬季轉會市場，簽入3位前鋒奧巴美揚、艾達馬查奧爾同費倫托利斯，其中艾達馬查奧爾同費倫托利斯今場都以正選上陣，並各有1次助攻，奧巴美揚喺61分鐘入替艾達馬查奧爾，但今場主角係上年11月回巢嘅丹尼爾。

開波8分鐘，馬體會由恩歷克卡拉斯高射入打開紀錄，但僅過2分鐘，丹尼爾右路傳中，佐迪艾巴凌空抽射入網扳平1比1。

跟住加維、朗奴阿拿奧祖各建一功，巴塞隆拿上半場已反超前3比1。換邊後冇耐，丹尼爾勁射入網，拉開紀錄至4比1，佢亦以38歲零276日成為巴塞史上最大年齡入波球員。

丹尼爾可能太興奮，喺69分鐘踩對手，被球證出示紅牌趕出場。至於馬體會雖然由蘇亞雷斯入番1球，但無法挽回敗局，近22次作客魯營球場都不勝。

巴塞隆拿今場9次射門有4次中目標，就入咗4球，非常高效率，同埋巴塞贏波之後，反超前馬體會，升上第4位，對於重返歐聯非常重要。

另外，榜首皇家馬德里憑馬高阿辛斯奧入波，主場以1比0擊敗CF格蘭納達，領先第2位西維爾6分。