華莉娃4周跳創歷史　助俄花滑團體奪金　

15歲俄羅斯「天才少女」華莉娃首登冬奧即大放異彩，她在花滑團體賽女單短節目得第1名後，周一（7日）在自由滑再將難度升級，以兩次「4周跳」取勝，率領俄羅斯奧委會在花滑團體賽，以74分力壓美國和日本奪得今屆第2金。她更創造歷史，成為冬奧史上首個完成「4周跳」的女子花滑運動員。

花滑團體賽最後一日賽事上演雙人滑、冰舞及女單自由滑項目，俄羅斯奧委會在前兩個項目分別得第1及第2名，其後世界紀錄保持者出華莉娃在女單自由滑造出兩個「4周跳」豪取178.92分，拋離第二的日本選手坂本花織多達30分，為俄羅斯奧委會再搶10分奠勝。華莉娃首次出戰冬奧已不斷創造歷史，短節目亦成為首個歐洲女子選手完成三周半跳，以90.1分打破奧運短節目得分紀錄。團體賽銀牌和銅牌分別由美國和日本以總成績65及63分所得。中國19歲女將朱易在自由滑出現兩大失誤只得91.41分，未能為中國隊扭轉劣勢，最終得第5名，賽後她哭成淚人。

銀牌得主美國隊造出史上最佳成績，不過昨日有份出戰男子自由滑的周知方在每日新冠肺炎篩檢中確診。據知，他將進行複檢，要確保無染疫才能出戰明日（8日）的男單短節目。兩屆冠軍日本「滑冰王子」羽生結弦將於明早9點15分登場，預料今晚將會首次在首都體育館練習，為力爭成為94年來首位3連霸得主作最後準備。

單板滑雪方面，中國17歲小將蘇翊鳴在單板滑雪男子坡面障礙技巧賽，憑第2輪造出88.70分奪得銀牌，而加拿大選手則包辦金、銅牌。