作客贏A米拿玻里　知呢支意甲奇兵咩料未

周二(8日)凌晨有場意甲，沙蘭力坦拿主場迎戰史柏斯亞，排尾包的沙蘭力坦拿成績差劣，明顯未夠班在意甲立足。反觀，史柏斯亞狀態回勇，近5場聯賽取得4勝1負，作客更加3連勝，今仗有力反客為主，直取客勝。(now 638周二凌晨3時45分直播)

沙蘭力坦拿今季升上意甲之後，雖然簽入法國名將列貝利，但這位38歲翼鋒高峰已過，對球隊幫助有限，其他球員實力更加差，導致成績長期低迷，今季踢22場聯賽僅3勝2和17負，近6場主場更加全敗，信心盡失。

至於史柏斯亞雖然早前曾經連續6場聯賽不勝，但近期表現已經回勇，近5場贏4場，包括作客擊敗2支前列勁旅拿玻里及AC米蘭，走勢銳不可當，勢必乘勝追擊，一舉擊敗沙蘭力坦拿。

直播表

周二3:45am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 史柏斯亞

Now 638

周二4:00am 西甲 畢爾包 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周二7:30am 智甲 古里高聯 Vs 侯治柏度

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