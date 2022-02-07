港超聯　第二輪「足球員抗疫基金」接受申請

隨着政府早前宣佈延長社交距離措施，港超賽事繼續陷入停擺，香港職業足球員協會（pfahk）周一（7日）透過社交媒體宣布，第二輪的「足球員抗疫基金」即日起正式接受申請。球員可先透過pfahk網站連結下載申請表格：www.pfahk.com ，並在填妥表格後電郵至 pfahongkong@gmail.com ，或郵寄至協會地址：香港沙田小瀝源安心街19號滙貿中心816室。

由pfahk舉辦的2021全民足球挑戰賽，去年9月已籌組了第一輪「足球員抗疫基金」，然而pfahk表示理解仍有受疫情影響的職業球員，因不同原因而未能申請上輪基金，因此經過與受惠機構香港國際社會服務社研究及磋商後，決定進行第二輪的『足球員抗疫基金』申請。

至於第二輪的「足球員抗疫基金」，申請開放時間為期一個月，由2022年2月7日至2022年3月6日，以先到先得形式發放。 任何受疫情影響的職業足球運動員，自2020年3月至2021年12月期間，連續至少三個月沒有收入證明，均符合基金申請資格。 申請人合符規定要求並獲得批准後，活動的受惠機構香港國際社會服務社，會逐一聯絡每位申請人有關申請援助金額事宜，而每位成功申請者可獲取5,000 港元，惟第一輪已獲取基金資助的申請者將不被接納。