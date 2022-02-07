李斯特城大敗　球迷不滿衝入場打對方球員

英足盃第4圈周日（6日）深夜再次出現爆冷賽果，英超勁旅李斯特城作客以1比4，大敗予英冠球隊諾定咸森林。比賽途中一名「狐狸」球迷因感到不滿，竟衝入場毆打對方前鋒基蘭戴維斯（Keinan Davis），最終被警察逮捕。

李斯特城今仗不少主力，包括蘇恩古、占士麥迪臣等皆正選上陣，但面對英冠中上游分子諾定咸森林，頭30分鐘已經落後3球，完半場前射手伊恩拿祖雖然替「狐狸」追近至1比3，但易邊後對手再入一球，最終「狐狸」爆冷以1比4大敗而回。

而當李斯特城在上半場落後3球時，比賽更發生了小插曲，一名「狐狸」球迷因不滿球隊的差勁表現，竟然衝入球場打了對方前鋒基蘭戴維斯一拳。這名球迷隨即被保安人員制止，並被警察逮捕，帶離了球場。

李斯特城方面賽後發表聲明：「球會對這種行為感到震驚，並向諾定咸森林及受傷球員致歉。我們宣布將終身禁止這名球迷入場，觀看球隊主場及客場的所有比賽，並全力支持有關當局採取進一步的行動。」至於慘被擊中一拳，從阿士東維拉外借加盟的23歲前鋒基蘭戴維斯，則在社交媒體上打趣寫道：「這是一場漂亮的勝利，但我很頭疼。」