中國女足獎金勝男足　著名評述：應再加倍

中國女足於女子亞洲盃決賽反勝南韓3比2，重奪失落16年冠軍，令全中國熱血沸騰。為嘉許球員，有企業向女將發放共2,300萬人民幣獎金，比男足在世盃外的獎金總和還多。內地著名評述黃健翔更建議，足協應按照男足獎金標準的雙倍，獎賞女足冠軍成員。

中國女足周日（6日）於女子亞洲盃決賽對南韓女足，在上半場落後兩球的情況下，下半場絕地反擊，連入3球反勝封后，更一搔16年之癢，重奪女子亞洲盃冠軍，全國上下為之振奮。有見及此，內地企業蒙牛乳業決定向冠軍成員發放1,000萬人民幣現金獎；支付寶亦向球員和水慶霞教練團發放共1,300萬人民幣獎金。

正所謂「冇比較冇傷害」，適逢中國男足剛在世盃外12強賽出局，成績令人失望。有網民翻查他們的贏波獎金為一場600萬人民幣，女足今次亞洲盃冠軍的獎金已超越男足。當中內地著名球評家黃健翔，更在評述女足期間激動落淚，並痛斥男足表現丟人和恥辱，「他們踢的是那麼砸鍋的比賽，看看女足踢的是甚麼」。他又建議中國足協應「加碼」以嘉許女足隊員：「我建議足協應按照男足在12強賽贏一場賽600萬的標準，給女足發獎金，而且要加倍！」