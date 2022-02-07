慕尼黑空難64周年　馬古尼指球員要了解歷史

今年2月6日，屬於「慕尼黑空難」的64周年紀念日。曼聯後衞兼隊長哈利馬古尼近日接受了當地媒體採訪，坦言這次悲劇對球會有很大影響，並強調身為曼聯球員，必須對球隊歷史有深入了解。

「慕尼黑空難」發生於1958年2月6日，當時載着剛踢完歐冠盃（即現在的歐聯）8強的曼聯球員、球迷及隨隊記者的英國歐洲航空公司（即現在的英國航空公司）專機，在德國慕尼黑機場積雪的跑道上第3度嘗試起飛時失敗墜毀，23人罹難者包括8名曼聯球員及3名職員。馬古尼認為「慕尼黑空難」，對球隊之後的發展有很大影響：「這是一場巨大的悲劇，然而之後球隊慢慢走出来，建立了很多傳統及基礎。每當紀念日到來，會激勵我們在場上更努力奮鬥。」

馬古尼續強調身為曼聯球員，必須深入了解球隊的所有歷史：「當我們來到曼聯，需要了解這支偉大球隊的歷史。我認為勇氣和精神是曼聯的一大傳統，就像已故畢樹比爵士（Sir Matt Busby）所做的一樣。」