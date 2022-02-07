500場不失球！　保方想踢埋2026年世界盃

今季跌落意乙的老牌球隊帕爾馬，早前聯賽作客以0比0賽和賓尼雲圖，正選上陣的44歲門將保方，完成了個人職業生涯第500場不失球，成為史上第一人。以保方目前的狀態及表現，要繼續踢下去絕對不成問題。

在保方的500場不失球記錄裏面，有322場是在效力祖雲達斯時完成，而帕爾馬則有92場，另外意大利國家隊、巴黎聖日耳門，亦分別佔了77場及9場。帕爾馬聯賽僅排在第13名，仍要努力爭取升班附加賽席位，不過作為隊長及首席門將，保方今季表現卻尚算不俗，暫時出場21次，總撲救次數達78次，更錄得7次零封，完全是寶刀未老。賽後完成「500場零封」的保方感到十分開心，更表示希望踢至48歲，並視參加2026年世界盃為目標。

保方屬於意大利的傳奇門將，在球壇打滾接近30年，這名44歲老將先在帕爾馬出道，之後以高價轉會到班霸祖雲達斯，2018年首次外闖加盟法甲豪門巴黎聖日耳門，之後雖曾短暫重返班馬兵團，但今季卻決定回歸帕爾馬，協助母會爭取升班。