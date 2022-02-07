12年前堂哥命喪溫哥華　格魯吉亞雪橇代表為家族圓夢

每個運動員背後都有個故事，格魯吉亞雪橇代表沙巴.古馬華達索夫就是帶着堂兄的遺願出戰今屆冬奧，他衝線的一刻緊握拳頭，即使他以31名完成，但仰頭向天如釋重負，似是告訴12年前在冬奧因意外身亡的堂兄古馬華達索夫，為他實現了夢想可以安息。

12年前古馬華達索夫出戰2010年溫華哥冬奧會雪橇比賽，在賽前進行最後一次的訓練時發生意外，拋出賽道並撞到賽道邊的鋼桿不幸離世，距離開幕禮僅是幾小時；這是雪橇運動35年來首次在賽道發生死亡悲劇，震撼了整個雪橇界。

當年年僅9歲的沙巴已經迷上了這項運動，12後的今日他在北京冬奧賽場上，完成了堂哥的心願，也實現了自己的夢想，同時也為他們的家族走出黑暗，成功戰勝恐懼，告別傷痛。沙巴成為了他們家族首位參加冬奧雪橇比賽的運動員，「我們家族每一代都至少有一位雪橇運動員，我和父親正在延續這個傳統，並追隨堂兄的腳步。」

離世當年僅21歲的古馬華達索夫一直是沙巴的背後動力，所有認識沙巴的參賽選手都給他很大鼓勵，並坦言他完成比賽已是最大的成功，「我認為他做得很好，為格魯吉亞爭取一個好成績，並且對古馬華達索夫致敬。」一位曾參加溫哥華冬奧的美國選手尼庫姆對沙巴非常敬佩:「那是一場可怕的事故，在生活中也很可怕，我們要繼續在恐懼的生活中學習，繼續成長。」