南丫小子化身衝超功臣　勞烈斯毅力成就足球路

勞烈斯（Vas），一位在一年之內，由港超失業兵搖身一變成為梅州客家「衝超」功臣的香港球員。人們常把焦點放在他的混血樣貌上，或誤以為他是出身自外國家庭的富家子弟，但又有幾多人真實了解過他不為人知的一面？訪問那一天，Vas帶記者到他的Home town——南丫島，邊走邊述說他的過去與現在。

圖：鄧曉欣／文：黃雋謙

勞烈斯成長於一個複雜的家庭，爸爸是英國人，而媽媽是墨西哥人，早於他出生前全家已定居香港。然而，父母在Vas幼時離異，從事藝術的媽媽為讓子女有更佳的成長環境堅持留港，並獨力湊大6名子女，「我有4位哥哥和1位妹妹，我們的家境並不富庶，但在Lamma Island過着簡單樸素的生活，卻令我們擁有一個純真快樂的童年。」Vas說。

南丫島面積不大，島內居民幾乎全部都互相認得，尤其對於曾在島上不同村落搬來搬去的Vas一家來說，更是無人不曉。訪問當天，他穿梭於村與村之間的道路，不停與路過的村民打招呼，當回到位於北角村的舊居時，更湊巧遇上久別多年的兒時玩伴，Vas還向記者打趣道：「我發誓我事前毫不知情！」

正因為於南丫島生活簡樸，在這裏成長的孩童並沒有遊戲機陪伴左右，而是自由自在地甚麼也玩過夠。Vas憶述自己童年時的嬉戲方式，便是與華洋混雜的鄰家小孩，柴娃娃的跑到山上樂透半天，累了便到碼頭邊釣魚，休息夠又跳到海裏比拚游泳。但論到他流連得最多時光的地方，莫過於位於榕樹灣的7人硬地足球場，「我童年幾乎有90%的時間都在這個球場內度過，我和這裏較年長的『波友』更曾組建過一支球隊，還認識了Stevo。」

勞烈斯口中的Stevo，是他達到今天的足球成就後，最想感激的人，「就如我所說，兒時的我並不富裕，更捨不得花錢買球鞋，而Stevo便是送贈我第一對『波砵』的人」。當天Vas向相遇的村民打聽他的聯絡方式，或者是因為「吸引力法則」，誰知就在路上竟遇上失散多年的Stevo。「Vas當年是隊內最年輕和最小個子的，我們經常安排他司職翼鋒，他自小便是一位十分有毅力的孩子。」正職為教師的Stevo向記者道。

Vas的毅力，相信是從小培養的。在南丫島內的小學畢業後，他被派到位於觀塘的中學，少時上學每天就如大長征般艱辛，「要堅持每朝大約5時起床，然後跑到碼頭趕船，上學的路程要花費兩小時」。在足球場上，15歲前沒有受過正規訓練的他，要達到今天的成就，少一分堅持也不行。雖然20歲時加盟東方，但隨即展開兩年外借生涯，直至2017年轉投富力一度受到重用，然而一季後又淪為後備，後來球隊解散更成為失業兵，「我是最後一位有班落的球員，即使每天都刻苦獨自訓練，但機會遲遲沒有來。老實說，我真的差一點便放棄足球，想過不如腳踏實地找一份工作，或者讀個學位，我是說真的。」他謂。

我們由北角村走到位於榕樹灣的一間茶記，他一邊吃着最喜愛的揚州炒飯；一邊繼續述說他這一年的掙扎。去年2月，在前富力隊友伊高沙托尼和經理人介紹下，Vas得到梅州客家賞識。他坦言當接到梅州的來電時一度猶豫，「中國足球水平毋庸置疑，更有很多著名的球員效力，令我難以置信自己竟可踏足」。加上因出入境防疫政策，兩地來回成本增加，北上踢波意味他須犧牲與家人和女朋友共聚的時光。

縱使難關處處，但勞烈斯卻直言為了家人，再辛苦也值得：「我有一個可為家人改善生活的機會，尤其是為了媽媽，所以我只有付出所有，不在乎吃了幾多苦。」去年中甲因疫情關係，賽事以禁閉式進行，球員除比賽和訓練外無處可去，只有在每個比賽階段完結後的數天假期，和伊高等外援到上海度假一解鬱悶，「伊高就如我的兄弟般，我們互此依靠」。而自小在本地學校成長的他，因為能操一口流利粵語，令他成為外援和內地球員的溝通橋樑，「隊中很多都是廣東球員，他們經常用廣東話跟我開玩笑，總經理曹陽亦會主動向我傳授在內地踢足球的技巧」。

梅州今季34場聯賽中，Vas只缺勤一仗，上陣次數比他前兩季效力富力時還要多，其在後防的穩健表現略顯大將之風，更協助球隊奪得亞軍，成為升班功臣。這些得來不易的成果，彷彿是他堅忍多年的回報：「很慶幸自己當初沒有放棄，我的人生從來都不容易，所有認識我的人都知道我為足球付出過多少，今天的成果並非幸運，亦非巧合，是努力。」

訪問刊出之時，勞烈斯已再次孤身離開香港南端的小島，北漂梅州，展開來季中超的航程。「在個人而言，我希望成為中超的最佳後衞，每天我都付出了許多，務求改善自己。」他道出那說起來似乎有點不切實際的目標，但一年前又有誰能想到，Vas會成為其中一位最成功的外流港將呢？他還表示，渴望與費蘭尼等世界級外援交手，更冀盼在球場上與梁諾恆、陳俊樂兩位香港球員相遇。

勞烈斯 Vasudeva Das Lilley Nuñez

出生日期：1995年11月22日（26歲）

位置：中堅

身高：1米91

現效力球隊：梅州客家（中超）

曾效力球隊：東方、夢想駿其（外借）、標準灝天（外借）、富力R＆F

香港隊上陣次數：5場（U23梯隊）

我們常把勞烈斯混血的特點放得太大，亦不必對他能說廣東話而感詫異。事實上，以「香港人」這個稱呼形容Vas，比「土生洋將」或是「墨英混血兒」，來得更貼切和直接。對於外界經常因他的外觀和背景而對他產生興趣，Vas認為有好有壞，但並不會影響他的想法，因為他深知自己來自何方，「別人有時的確很難理解，但我不會怪責他們。我有墨西哥和英國血統，卻在香港出生和成長，香港毫無疑問是我的家鄉」。

當中最令他為自己身分而自豪，必定是2018年亞運會他首度穿上香港隊戰袍的一刻，「當得收到香港隊的邀請，我是100%希望成真，即使在申請護照時遇到阻滯，我仍盡一切辦法解決」。其實在賽事展開前的一場友賽中，Vas遭遇重創，但他還渴望為港隊披甲，「當時傷勢十分嚴重，但我真的很想比賽！所以Kenneth（郭嘉諾）問我可以嗎，我瞞着他說OK，忍着痛都要落場」。

值得一提的是，港隊在那一屆的最後一場分組賽面對東道主印尼，Vas在一次守角球時緊纏一名敵衞，竟被對方揮拳擊中眼窩，令其左眼頓時紅腫，惟對方竟逃過球證法眼，領黃而已。Vas透露，作為受害人的他事後竟被印尼球迷「轟炸」：「當日有保安護送我們的旅遊巴離開，有隊友叫我關閉IG帳戶。事後翻查發現，我收到差不多2萬則來自當地球迷的騷擾訊息！」不過他解釋，事件亦令他在印尼球迷心目中留下印象，至今仍間中收到他們的鼓勵訊息，有些還邀請他到印尼聯賽效力，Vas笑言這絕對是足球生涯難忘的經歷。