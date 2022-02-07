向女同事發不恰當訊息　奧華馬斯道歉辭職

阿積士足球總監奧華馬斯就自己向女同事發不恰當訊息一事，發聲明公開道歉並引咎辭職。

消息稱，此事由荷蘭傳媒報道揭發，奧華馬斯並非初犯，而係長期向女同事發送不恰當訊息，阿積士高層介入調查後，認為奧華馬斯辭職係唯一選擇。

48歲嘅奧華馬斯今次犯錯，聲明中沒有披露訊息內容，但佢對自己嘅行為作出反省，認為不能接受：「我為事件感到羞愧，之前未有察覺已超越界線，當我明白之後，感到巨大壓力，我為此道歉，並引咎辭職。」

與奧華馬斯共事30年嘅阿積士CEO雲達沙表示，事件曝光後感到震驚，但亦同意球會做法：「我嘅角色有責任去保護女性同事，一個安全工作環境對每個人都好重要，我同奧華馬斯共事30年，但這一切突然結束，此事對阿積士係一個沉重打擊。」

奧華馬斯球員時代外號「小飛俠」，曾為阿積士贏過歐聯冠軍，其後轉投阿仙奴及巴塞隆拿都有光輝時刻，亦為荷蘭國家隊兩度出戰世盃及歐國盃，掛靴後於阿積士任職高層，在幕後推動阿積士重返歐洲一線水平。

之前有報道指紐卡素及阿仙奴有意挖角，邀請奧華馬斯過檔出任總監，依家佢發生呢類不明譽事件，過檔一事亦都無謂再提，相信佢要喺球壇消失一段時間。