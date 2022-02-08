【有片】人神共憤！蘇馬殘暴虐貓或被檢控

英超再爆醜聞！效力韋斯咸嘅中堅葛特蘇馬，日前一條殘暴虐貓影片喺網上瘋傳，呢位法國國腳向佢養嘅貓施「恐怖襲擊」，大力掌摑、飛鞋襲擊、甚至將隻貓當波咁踢，影片曝光後引嚟全球聲討！最諷刺係葛特蘇馬本身擔任保護動物組織代言人，佢事後已即刻公開道歉，但仍難平息眾怒，據報有動物福利組織考慮向佢提出刑事訴訟。

27歲嘅葛特蘇馬係前車路士球員，上年夏天先至轉會韋斯咸，呢次襲擊據報係喺佢價值200萬鎊豪宅內發生，拍攝者係葛特蘇馬嘅兄弟。片段最初加上法文字幕「現在開始」，之後就轉為一堆「笑到喊」嘅emoji，影片見到葛特蘇馬不斷「追殺」隻貓，包括將佢由高處拋落，再喺隻貓落地前「窩利」踢開；剪輯過嘅影片仲見到佢飛鞋襲擊隻貓，最後一幕影住個小朋友，抱番隻明顯受驚嘅貓上台面，葛特蘇馬隨即大力掌摑，成個過程一直錄到拍攝者嘅笑聲，簡真人神共憤！

影片喺Snapchat曝光後激發全球怒火，葛特蘇馬隨即公開道歉：「我要為自己行為道歉，完全冇任何藉口，對自己所作所為亦非常後悔。對於因呢段影片而感到難過嘅人，我亦衷心致歉，我想向大家保證，所養嘅2隻貓依家非常安好同健康，我哋全家都會愛錫佢哋，今次行為只係獨立事件，而且永遠唔會再發生。」英國《太陽報》報道，葛特蘇馬今次虐貓起因，係因為不滿隻貓「搞亂個廚房」；韋斯咸方面亦發出聲明譴責葛特蘇馬嘅行為，表明會就事件作出內部處分。

轉會費達3,000萬鎊嘅葛特蘇馬，本身擔任法國保護動物組織Seed嘅大使，今次虐貓事件曝光後將面臨刑事官司，英國《太陽報》指英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)，已經收到多宗投訴，正考慮向佢提出刑事訴訟。RSPCA發言人表示：「段影片令人難過，對動物拳打腳打作為懲罰或其他原因都係唔能夠接受。」英國國會上年通過新嘅虐畜法例，最高刑罰由以往嘅監禁半年大增至5年。