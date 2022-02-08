羽生結弦開場失誤　短節目暫排第4

兩屆男子花滑冠軍日本「花滑王子」羽生結弦周二（8日）於北京冬奧男子花滑短節目強勢登場，以95.15分暫列第4名，晉級後日（10日）舉行的自由滑，屆時他將挑戰超高難度動作4A（空中轉體四周半）。

今年羽生結弦因疫情及受傷長達8個月未有出戰國際賽，11月他曾因右腳關節韌帶受傷避戰大獎賽，直到12月的日本錦標賽才正式復出，以日本冠軍身份取得冬奧入場券。羽生結弦兩日前抵達北京，至昨日（7日）在國家體育館進行賽前練習，未能完成4A。

力爭3連霸的羽生在短節目第21個登場，不過他在開場的四周跳失分，得95.15分，落後原本第1的俄羅斯奧委會18歲小將Evgeni SEMENENKO 0.61分。上屆銀牌得主宇野昌磨緊接登場，取得105.9高分得第1名，其後亦有南韓選手車俊煥得99.51分。第4組完成後，羽生暫排第4名。

同日，有「滑雪界張曦雯」之稱中美混血兒谷愛凌，在北京冬奧會為中國奪得自由式滑雪女子大跳台一面金牌，憑着最後一跳的超難度動作逆轉，掛上個人首面奧運金牌。

谷愛凌在決賽與法國名將列迪絲(Tess Ledeux)爭持激烈，她在首跳表現已經不俗造出93.75分排次位，而第2跳則以穩陣的動作應戰，總成績跌落第3，而在最後一跳這位18歲姑娘以自己從未在比賽用過的1620四周半超難度動作完美完成，獲得94.50的全場最高得分，最終以188.25分成功逆轉奪冠，獲得生涯首面冬奧金牌，同時也是中國今屆的第3金。法國的列迪絲以187.50分屈居亞軍，銅牌是瑞士的格蒙特(Mathilde Gremaud)。

中美混血兒谷愛凌出生於美國加州，兩年前毅然入藉中國，３歲開始學習滑雪，9歲蟬聯全美自由式滑且少年組冠軍，13歲起參與成人組比賽所取得的總金牌數目已累積逾50個。大跳台是她最不擅長的項目，稍後她還有兩項包括坡面障礙技巧及U型場地項目，有機會再衝金牌。

這位史丹福大學高材生場外亦同樣精彩，深愛粉絲愛戴，也是廣告商的寵兒，目前代言的廣告品牌已逾20個。