陳巍短節目破世界紀錄晉級　羽生結弦暫排第8

北京冬奧周二（8日）上演男子花滑短節目，美國選手陳巍延續強勢，更以113.97分打破世界紀錄首名晉級，有力問鼎金牌。兩屆男子花滑冠軍日本「花滑王子」羽生結弦以95.15分暫列第8名，同樣晉級後日（10日）舉行的自由滑，屆時他將挑戰超高難度動作4A（空中轉體四周半）。

今年羽生結弦因疫情及受傷長達8個月未有出戰國際賽，11月他曾因右腳關節韌帶受傷避戰大獎賽，直到12月的日本錦標賽才正式復出，以日本冠軍身份取得冬奧入場券。羽生結弦兩日前抵達北京，至昨日（7日）在國家體育館進行賽前練習，未能完成苦練兩年的4A動作。

力爭3連霸的羽生在短節目第21個登場，不過他在第一跳失誤拿不到分數，最終得95.15分，總成績排第8名。其後剛奪團體賽銀牌的美國選手陳巍，憑65.98技術分，造出113.97高分，打破羽生結弦2020年造出的世界紀錄，以首名姿態強闖自由滑賽。這亦意味他已個人包辦短節目、自由滑及總分3項世界紀錄，成為今屆金牌大熱。另外上屆銀牌得主宇野昌磨取得105.9高分得第3，18歲日本小將鍵山優真以破個人最佳成績的108.12分得第2。

羽生結弦賽後指，第3次出戰冬奧未有受壓力影響，但對於第一跳失分，他無奈地表示：「感覺自己狀態完全沒問題、很舒服。剛才因為冰面上面有洞，或令起跳受到影響，有點倒霉。不過我會重新調整，自由滑將全力以赴。」