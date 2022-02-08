香港隊　莊恩安達臣有個老友叫高普

香港足球代表隊近年吹起「北歐風」，繼前主帥芬蘭籍的麥柏倫後，去年尾再聘請莊恩安達臣成為繼任人。這位來自挪威的教頭，球員時代在德甲享負盛名，更與利物浦領隊高普有過耐人尋味的故事。《我撐港超聯》今明兩天將為讀者帶來莊恩安達臣的專訪，解構這名港足新帥的過去與期盼。

圖：林卓臻、李浚湣／文：黃雋謙

59歲的莊恩安達臣，球星時代在挪威小球會出道，自1985年轉戰德國後命運從此不一樣。他先後效力過紐倫堡、杜塞爾多夫、漢堡等德甲球隊，其效力法蘭克福時更榮膺神射手。「以前德甲水平是非常之高和極具競爭性的，在我奪得神射手的一季，西德正正於意大利贏得世界盃冠軍，我想這便證明到當時德甲的水平。」他說。

安達臣之所以被視為傳奇，是因為他是首位在德甲奪得神射手的外援，但論到產量，對比起早若干代的金靴得主，包括軒歷基斯、「轟炸機梅拿」、路明尼加或奇連士文等，安達臣那18球斬獲則相對地比下去。他表示，世界足球瞬息萬變，不同年代的風格亦影響着前鋒的入球數字：「我踢球的時期，意大利式防守踢法正在流行；現在普遍球隊都崇尚進攻、逼搶的特性，這能解釋到為何現在的入球都比以前多。」他補充指，就如英超這般世界頂尖的聯賽，都開始雲集愈來愈多奉行非傳統英式踢法的教頭，包括哥迪奧拿、高普等，入球數量增加，亦增進賽事觀賞性。

談到高普，安達臣提高了聲調，特別誇獎該位為利物浦贏得歐聯和英超冠軍的德國教頭，但原來他們二人其實早有淵源：「當我效力法蘭克福時，他是2隊球員；因為當時我們彼此都留着長長的金髮，面貌亦有些相似，我在訓練基地與他相遇時，他說我是他的兄弟！但其實當時我不認識他，因為他還未成名。」之後他們互相了解，還成為了朋友，安達臣更大爆高普的秘聞：「因為我當時在法蘭克福無人不曉，有次他到餐廳進餐時竟然冒認我，只為了不用等候入座！」

二人其後分道揚鑣，但一直保持聯繫。在高普接掌緬恩斯初期，他曾向當時征戰瑞士聯賽的安達臣尋找兵源，「我給予他球員的名字，他以一個優惠的價格羅致了位好球員」。當高普轉執多蒙特教鞭之際，他亦第一時間推薦安達臣成為緬恩斯帥位的繼任人，「我相信這能反映我和高普之間的關係吧」。

莊恩安達臣又強調，高普於執教緬恩斯之初，便開始奉行他的一套足球哲學。甫實行時雖然處處碰壁，多次衝擊德甲失敗，但終於在2004年成功，他無疑是撳起了現今球壇中高位逼搶戰術的潮流。同時地，球員時代司職前鋒的安達臣，亦自稱與高普信奉同一套足球理念，並直言希望在香港隊陣中實踐「高普式」足球戰術：「我會視乎球員的特性，當然不能夠保證到處都能成功實行，但我可以話我們都奉行同一套足球哲學，我亦想在港隊實踐。」

莊恩安達臣 Jørn Andersen

出生日期：1963年2月3日（59歲）

國籍：挪威

現執教球隊：香港

曾效力球隊：華拉倫加、法蘭克福、杜塞爾多夫、漢堡、蘇黎世（只列部分）

曾執教球隊：緬恩斯、卡斯魯厄、奧地利薩爾斯堡、北韓、仁川聯（只列部分）

說起挪威射手，現時的球迷會想起艾寧夏蘭特，而上一代的球迷或會提起蘇斯克查的名字，但莊恩安達臣則無疑是80年代中，最為罕有的挪威箭頭。他表示，在他當球員的世代，挪威足球運動受天氣和環境限制，未能全面發展，「好像挪威這種小國，球員很多都很纖瘦，而且國內有好多山脈，又經常下雪，沒有太多空間和時間可以踢足球」。

但隨着足球在世界愈來愈流行，挪威足球亦順勢發展，漸漸產生更多具潛力的球員，「過往我們在冬季都會休戰，就算訓練也要冒着零下30至40度的寒冷氣溫下進行，但現在國內都興建了許多室內球場，確保了訓練質素，促使培養出夏蘭特、馬田奧迪加特等天才球員。」安達臣說。

在眾多後輩之中，安達臣最看好的，當然是效力多蒙特的艾寧夏蘭特。他亦曾在外媒訪問中提到，難以理解為何德甲班霸拜仁慕尼黑，當初沒有從薩爾斯堡紅牛搶簽該位挪威新星：「他是獨一無二的射手！這種球員理應得到豪門的爭奪，遺憾地卻沒有拜仁。」但如今夏蘭特在「黃黑軍團」繼續施展射手本色，向着世界足球先生利雲度夫斯基的神射手寶座步步進迫，他要成為世界球壇的頂級前鋒絕對指日可待，相信作為前輩的莊恩安達臣，定必滿懷安慰。