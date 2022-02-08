般尼傷兵成籮　曼聯反客為主追上盤

今晚英超快車尾場，般尼主場迎戰曼聯。弱旅般尼兩名進攻主力受傷，要做手術倦勤，球隊近兩場聯賽均未能取得入球，冇乜搶分本錢；曼聯日前喺英足盃出局，焗住專心聯賽搶前4，而且近5次作客全數擊敗般尼，「紅魔鬼」讓半一，上盤要得過。（Now 621及611周三凌晨4時直播）

排聯賽榜包尾嘅般尼，原有嘅攻擊力已經唔係好掂，聯賽19戰只入得16球，但雪上加霜係現時幾名進攻主力，包括中場貝治古蒙臣及前鋒馬迪維達，同樣因為受傷要做手術，至少要養傷數周。另一前鋒艾殊利班尼斯同樣受傷，今場上陣機會好微，對般尼攻力有極大影響，球隊近兩場聯賽均零入球，包括周六主場對屈福特，只能與對方互交白卷，今場想攻破「紅魔鬼」防線就難上加難。

曼聯上場英足盃第4圈賽事失威，主場面對英冠球隊米杜士堡，最終鬥到互射12碼階段出局；其實「紅魔鬼」全場採取全動，若非中楣、中柱及射失12碼，曼聯早已大勝對手，落得出局結果只係欠運。「紅魔鬼」下半季餘下目標清晰，只剩歐聯及聯賽前4名，今場遇弱旅，全取3分係基本要求。

最重要係「紅魔鬼」冇受嚴重傷兵問題困擾，養傷多時嘅保羅普巴上場已經復出，作戰態度積極。講真，普巴如果認真踢，對住般尼根本就係「依絲執」，上季作客般尼，就係普巴一箭定江山協助曼聯全取3分，累積近5次作客全數擊敗般尼，而且呢5仗般尼全部吞蛋，今場曼聯讓半一，上盤值捧。