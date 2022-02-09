2次食詐胡+漏判12碼　曼聯遭般尼逼和

周三(9日)凌晨英超，曼聯作客包尾嘅般尼，即使有保羅普巴取得個人今季首個入球，但被球證甸恩玩死，紅魔鬼有2次攻門入網，都被判無效，加上拉舒福特喺禁區內遭對手侵犯，球證視若無睹，拒判12碼，最終曼聯被般尼逼和1比1，失去前4位置。

曼聯領隊蘭歷克今場正選陣容收起C朗，由卡雲尼擔正，整體攻勢唔錯，開賽12分鐘，就有入波機會，般奴費南迪斯開出罰球，華拉尼頂入，但球證甸恩指哈利馬古尼身處越位位置干擾對手，判入波無效。

不過，曼聯好快由保羅普巴接應勞基梳爾傳中，起腳射入，今季終於開齋，呢位法國國腳養傷3個月，上場英足盃先至復出，今場英超就入波，狀態相當唔錯。

踢到21分鐘，曼聯有機會拉開紀錄，般尼中堅賓米擺烏龍，但球證甸恩指普巴犯規在先，再次吹曼聯入球無效。4分鐘後，拉舒福特殺入禁區，被達高斯基用手撞跌，但球證甸恩冇吹罰，曼聯白白冇咗1球12碼。其後拉舒福特、卡雲尼攻門，都被般尼門將尼克普比救出。

曼聯無法再入1球，結果換邊後僅2分鐘，般尼就由積洛迪古斯射入扳平。蘭歷克喺68分鐘換入C朗搏殺，但都係無補於事，維持1比1完場。

曼聯失分後，被同日贏波嘅韋斯咸以1分優勢反超前搶走第4位，但紅魔鬼踢少對方1場，仲有機會再打入前4位。