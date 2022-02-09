金和曉尾段失衡未能完賽：很失望但我已盡力

年僅19歲的香港滑雪代表金和曉周三（9日）出戰北京冬奧女子高山滑雪迴轉賽初賽，惜在衝線前失手，未能完成賽事。

上屆平昌冬奧，香港只派出吳一里出戰高山滑雪女子大迴轉賽，今屆港隊派出歷來最多的3人參賽。金和曉是繼吳一里之後，第二位香港女將出戰冬奧，她在1月30日抵達北京後一度確診，幸順利通過病毒測試，如願出賽。

金和曉今日（9日）於女子高山滑雪迴轉賽第86名登場，坡道因多名選手滑過後變得不平，她在中段較高難度賽段幾度失平衡，幸能一一修正，惜在最後關頭出現失誤未能完成。

兩年前曾代表香港到瑞士出戰冬季青奧運的金和曉，去年中學畢業後決定休學一年，6月起遠赴歐洲訓練及比賽，最終12月在黑山賽達標，取得冬奧資格。Audrey的母親接受電視台訪問時透露，已離港逾半年的Audrey冬奧後在4月會到黎巴嫩參加亞洲賽，之後才回港。

賽後Audrey直播訪問時一度感觸落淚：「中段我不斷修正，心中想著一個字，就是fight！最後很失望，但都開心，因為我盡力。多謝大家的支持。」