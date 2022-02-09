充滿愛與淚！博迪奧喊住比賽激動人心

充滿愛與淚的一場比賽！阿根廷傳奇球星博迪奧周二在家鄉復出，出戰超過兩年半以來的首場比賽，面對即將告別球壇及球迷的熱情，這位33歲球星「邊打邊喊」，最終淚別，首圈出局。

面對傷患的困擾，博迪奧早前已預告在阿根廷公開賽及稍後的里約賽事後將會結束職業生涯，這晚在阿根廷賽的球迷不停叫着博迪奧的名字，更在他最後一個發球局唱着「Ole..Ole..」，令身高6呎6的博迪奧都難忍男兒淚，最終他以直落兩盤1比6、3比6不敵好友迪邦斯（Federico Delbonis），復出首場即首圈止步。

「今天我已用盡全力，直至最後一分，我很開心可以在比賽上結束生涯，而不是在一個記者會上宣布，在面前的你們，我會永遠記住您。」博迪奧賽後輕吻球網，盡顯不捨之情，在場上哭着向球迷道別。有觀眾在席上大喊:「Delpo仍有未離開。」

曾於2009年擊敗費達拿贏得美網冠軍的博迪奧賽後坦言:「這絕對不是奇迹而回歸，只是困難地頂着痛楚。」博迪奧稍後將於下周一展開的里奧ATP500賽事亮相，亦將會是他生涯的告別戰。