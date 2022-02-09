修咸頓三線主力受傷　熱刺強陣打爆聖人

兩支喺英足盃殺入第5圈嘅英超兵，熱刺同修咸頓將於周四(10日)凌晨英超相遇，兩軍兵源將會成為勝負分野！熱刺經過歇冬期後，孫興民重回陣中，球隊威力倍增，相反修咸頓上周出戰英足盃折將，前鋒布查及後衞尼安高伊雲基斯達均告傷出，嚴重影響球隊實力，加上熱刺近6次主場悉數擊敗「聖人」，主勝不容錯過。(Now 623周四凌晨3時45分直播)

熱刺喺英足盃第4圈，主場以3比1擊敗白禮頓，哈利卡尼「起孖」，職業生涯入球達到300個，當然可喜可賀。「哈神」入第2球由孫興民助攻，應該更加令領隊干地高興，畢竟孫興民養傷接近1個月，佢嘅復出對熱刺嚟講極其重要。除此之外，於冬窗收購嘅兩名新兵，烏拉圭中場賓坦古亞及瑞典翼鋒古路施夫斯基上仗亦後備上陣，二人演出對辦，絕對令球隊中前場調動更加靈活。

修咸頓三線主力受傷

修咸頓於英足盃加時淘汰高雲地利，絕對可以用「慘勝」嚟形容，前鋒布查及後衞尼安高伊雲基斯達均告傷出，加上原本嘅「十字兵」中場尼敦迪拿及正選門將阿歷士麥卡菲，「聖人」今場前中後三線都有主力缺陣，嚴重打擊球隊攻守。最大問題係，修咸頓近年作客熱刺成績唔掂，近6次全敗，預料今場都好難打破魔咒，主勝趁熱食。

直播表

周三4:05pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 墨爾本勝利

無綫 myTV SUPER

周四1:30am 法足盃 貝格雷斯 Vs FC凡爾賽

Now 639

周四3:45am 英超 曼城 Vs 賓福特

Now 621

周四3:45am 英超 熱刺 Vs 修咸頓

Now 623

周四3:45am 英超 諾域治 Vs 水晶宮

Now 623

周四3:45am 蘇超 鴨巴甸 Vs 些路迪

Now 638

周四4:00am 英超 阿士東維拉 Vs 列斯聯

Now 624

周四4:15am 法足盃 尼斯 Vs 馬賽

Now 639

周四8:30am 巴省聯 古蘭尼 Vs 保地花高SP

HKJC TV app