高梨沙羅發文道歉：因為我改變了大家的人生

日本「滑雪女神」高梨沙羅周二（8日）在跳台滑雪混合團體賽，因服裝違規而被取消資格，日本隊最後得第4名，無緣獎牌。賽後高梨沙羅非常自責於場上崩潰痛哭，晚上她在社交平台發文道歉：「我深深地後悔做了這麼可怕的事情。」

25歲的高梨沙羅上屆平昌冬奧在個人賽得銅牌，今次她第3度出戰奧運，在跳台滑雪混合團體賽中第1跳高度達103米拿到124.5高分，但因緊身衣寬了2cm違規而取消資格，賽後她崩潰痛哭，未有接受訪問。德國、挪威和奧地利隊亦有類似情況，共有4隊5名選手因服裝問題而被取消資格，引起爭議。

晚上高梨沙羅在個人社交平台上發了一張全黑圖，為失誤道歉。「支持日本隊的各位，非常抱歉今次因為我在混合團體賽中被取消資格，奪走了日本隊獎牌的機會，這讓所有支持日本隊的人深感失望。不可否認的事實是，因為我被取消資格這件事，改變了大家的人生。即使我道歉，獎牌也不會失而復得。我實在負擔不起這個責任，必須思考之後的比賽，我深深地後悔做了這麼可怕的事情，這次真的很抱歉。」有不少支持者湧到其ig為她打氣，貼文亦獲得20萬點讚。

另一位日本星級選手羽生結弦日前於男子花滑短節目失利僅排第8，賽後他指第1跳起跳時因卡在冰上的洞，而影響發揮得零分。據日媒報道，羽生結弦前一個出場的俄羅斯奧委會選手Andrei Mozalev，被羽生粉絲視為在冰上鑽洞的「兇手」，有人更揚言要殺了他。這位日本「滑冰王子」將於明日自由滑再度登場，挑戰人體極限動作4A（空中轉體4周半）。